Футболіст Євген Коноплянка оголосив про завершення ігрової кар'єри

Відомий український футболіст Євген Коноплянка оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу, інформує Апостроф.

"Дякуємо Коно за емоції та виступи в національній збірній Україні, а також гідне представлення нашої країни на міжнародному рівні. Бажаємо успіхів та натхнення в усіх подальших задумах і справах!" – зазначили у асоціації.

Євген – третій бомбардир в історії національної збірної, в активі вінгера 21 гол у 87 матчах.

Про завершення своєї кар'єри у футболі розповів і сам Коноплянка у соцмережі.

"Футбол для мене – більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити перебуваючи на футбольному полі. Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що ухвалив рішення завершити професійну кар'єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто стежив за мною та підтримував на полі та поза ним", – написав Коноплянка.


Катерина Трохимчук, Апостроф





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Футболіст Євген Коноплянка оголосив про завершення ігрової кар'єриФутболіст Євген Коноплянка оголосив про завершення ігрової кар'єри
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