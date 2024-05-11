Зірковий футболіст ПСЖ Мбаппе оголосив про відхід з клубу

Француз зробив офіційну заяву.

Французький нападник Кіліан Мбаппе оголосив про відхід з ПСЖ, інформує ZN.ua .

"Всім привіт, це Кіліан. Хочу оголосити всім вам, що проводжу останній сезон у ПСЖ. Я не продовжуватиму контракт, тому ця пригода закінчиться за кілька тижнів.

У мене багато емоцій від того, що у мене була можливість і велика честь представляти найбільший клуб Франції, один із найкращих у світі. Прощавай, Париже!", — повідомив Мбаппе на своїй сторінці в Instagram.

25-річний Мбаппе виступає за ПСЖ із 2018 року після переходу з "Монако". Термін контракту з паризьким клубом спливає влітку 2024 року.

За цей період він взяв участь у 306 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 255 голами та 108 результативними передачами.

Один із головних футбольних інсайдерів Фабриціо Романо повідомляв про те, що наступним клубом француза стане мадридський "Реал".