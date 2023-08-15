Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за участю нейтральних російських спортсменів – Гутцайт

Українські спортсмени поїдуть до Парижа.

Україна не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо до неї в нейтральному статусі будуть допущені спортсмени з Росії та Білорусі, інформує ZN.ua .

Вадим Гутцайт © Міністерство молоді та спорту України

Про це у коментарі Kyodo News заявив голова НОК України та міністр спорту Вадим Гутцайт:

"Наші спортсмени мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття та змаганнях. Спортсмени представлятимуть нашу країну, щоб увесь світ побачив, що Україна є, була і буде.

Ми не звертаємо уваги на цих атлетів (з РФ та Білорусі – прим.), тому що для нас взагалі незрозуміло, хто це, бо вони виступають під нейтральним прапором".

Гутцайт додав, що Україна не поїде на Ігри лише в тому випадку, якщо МОК допустить РФ і Білорусь до змагань в Парижі під своїми прапорами.

Нагадаємо, рішення щодо допуску росіян та білорусів на Ігри-2024 ще не ухвалено. При цьому українські спортсмени отримали дозвіл змагатись із представниками двох країн на міжнародних турнірах, якщо вони виступають у нейтральному статусі.