Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за участю нейтральних російських спортсменів – Гутцайт
Українські спортсмени поїдуть до Парижа.
Україна не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо до неї в нейтральному статусі будуть допущені спортсмени з Росії та Білорусі, інформує
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"Наші спортсмени мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття та змаганнях. Спортсмени представлятимуть нашу країну, щоб увесь світ побачив, що Україна є, була і буде.
Ми не звертаємо уваги на цих атлетів (з РФ та Білорусі – прим.), тому що для нас взагалі незрозуміло, хто це, бо вони виступають під нейтральним прапором".
Гутцайт додав, що Україна не поїде на Ігри лише в тому випадку, якщо МОК допустить РФ і Білорусь до змагань в Парижі під своїми прапорами.
Нагадаємо, рішення щодо допуску росіян та білорусів на Ігри-2024 ще не ухвалено. При цьому українські спортсмени отримали дозвіл змагатись із представниками двох країн на міжнародних турнірах, якщо вони виступають у нейтральному статусі.