Міжнародна федерація фехтування скасувала рукостискання спортсменів після ситуації з Харлан
Фехтувальникам дозволили вітати один одного на відстані.
Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення відмовитися від правила обов'язкового рукостискання після поєдинків на тлі ситуації з українкою Ольгою Харлан, інформує
Про це повідомляє
FIE дозволила спортсменам замінити рукостискання на дистанційне вітання. Це дозволить українцям не наближатися до росіян та білорусів, яким дозволено виступати в індивідуальних турнірах у нейтральному статусі.
Раніше відмова від рукостискання призводила до дискваліфікації спортсмена. Це сталося з українкою Ольгою Харлан, яка відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смірновій після переможного поєдинку та виставила перед собою шаблю.
Смірнова подала протест і понад 50 хвилин залишалася на доріжці. У результаті українку дискваліфікували, тому вона завершила боротьбу на індивідуальному ЧС та ризикувала пропустити командний турнір.