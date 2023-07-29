Міжнародна федерація фехтування скасувала рукостискання спортсменів після ситуації з Харлан

Фехтувальникам дозволили вітати один одного на відстані.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення відмовитися від правила обов'язкового рукостискання після поєдинків на тлі ситуації з українкою Ольгою Харлан, інформує ZN.ua .

Ольга Харлан © La Repubblica

Про це повідомляє La Repubblica .

FIE дозволила спортсменам замінити рукостискання на дистанційне вітання. Це дозволить українцям не наближатися до росіян та білорусів, яким дозволено виступати в індивідуальних турнірах у нейтральному статусі.

Раніше відмова від рукостискання призводила до дискваліфікації спортсмена. Це сталося з українкою Ольгою Харлан, яка відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смірновій після переможного поєдинку та виставила перед собою шаблю.

Смірнова подала протест і понад 50 хвилин залишалася на доріжці. У результаті українку дискваліфікували, тому вона завершила боротьбу на індивідуальному ЧС та ризикувала пропустити командний турнір.