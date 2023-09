Серб виграв черговий турнір Великого шлему.

10 вересня відбувся фінал одиночного чоловічого розряду US Open-2023, в якому зустрічалися серб Новак Джокович та нейтральний тенісист із РФ Данило Медведєв, інформує ZN.ua .

Поєдинок складався з трьох сетів, у яких другий номер світового рейтингу переміг із рахунком 6:3, 7:6, 6:3. В особистих зустрічах Новак наразі веде з рахунком 10:5.

Відеоогляд фіналу