Іспанія стала другим фіналістом Ліги націй

Іспанська збірна перемогла італійців.

За підсумками двох півфіналів визначились учасники вирішального матчу поточного сезону Ліги націй, інформує ZN.ua .

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У рамках другого півфіналу Іспанія зустрічалася з Італією та здобула перемогу з рахунком 2:1.

Вже на третій хвилині "Червона фурія" вийшла вперед, але на 11-й Іммобіле реалізував пенальті та зрівняв рахунок. За десять хвилин гол Фраттезі було скасовано через офсайд.

Долю поєдинку вирішив епізод на 88-й хвилині, коли Хоселу підставився під рикошет від удару Родрі, а м'яч опинився в сітці воріт збірної Італії.

Напередодні у першому півфіналі Нідерланди зустрічалися з Хорватією, а основний час завершився внічию 2:2, після чого хорвати забили два голи в овертаймі – 4:2.

Таким чином, у неділю, 18 червня, збірні Хорватії та Іспанії зустрінуться у фіналі на стадіоні "Де Кюйп" у Роттердамі. Цього ж дня Італія та Нідерланди проведуть гру за третє місце. Усі матчі фінальної стадії турніру відбуваються у Нідерландах.

Чинним чемпіоном Ліги націй є збірна Франція, яка у фіналі 2021 року обіграла Іспанію (2:1).

Збірна України посіла друге місце у групі 1 Ліги B і не змогла потрапити до вищого дивізіону, а продовжить виступати у Лізі B наступного сезону.