Футболістка збірної Марокко стала першою жінкою, яка зіграла на чемпіонаті світу у хіджабі

Спортсменка провела матч у хіджабі.

Футболістка збірної Марокко Нухайла Бензина провела історичний матч на чемпіонаті світу-2023, інформує ZN.ua.

Футболістка збірної Марокко стала першою жінкою, яка зіграла на чемпіонаті світу у хіджабі
© FIFA

25-річна спортсменка стала першою футболісткою, яка зіграла на мундіалі у хіджабі.

Бензина зіграла всі 90 хвилин основного часу в матчі 2-го туру ЧС проти Південної Кореї та допомогла своїй команді здобути першу в їхній історії перемогу на чемпіонаті світу - 1:0.

Хіджаб – жіночий одяг в ісламі, головне призначення якого – приховати фігуру та контури тіла жінки.

Чемпіонат світу-2023 серед жінок триватиме з 20 липня по 20 серпня у Новій Зеландії та Австралії.

Зазначимо, що на турнірі працюють українські рефері Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Укрпошта" має намір випустити марку з українською фехтувальницею Харлан"Укрпошта" має намір випустити марку з українською фехтувальницею Харлан
"Шахтар" оголосив про підписання ізраїльського захисника"Шахтар" оголосив про підписання ізраїльського захисника
Продивус відмовився від посади президента Федерації боксу УкраїниПродивус відмовився від посади президента Федерації боксу України
Футболістка збірної Марокко стала першою жінкою, яка зіграла на чемпіонаті світу у хіджабіФутболістка збірної Марокко стала першою жінкою, яка зіграла на чемпіонаті світу у хіджабі
Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери зірок футболуМіністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери зірок футболу
Блок рекламы


Похожие новости
Жіноча збірна України з фехтування з Харлан у складі залишилася без медалей чемпіонату світуЖіноча збірна України з фехтування з Харлан у складі залишилася без медалей чемпіонату світу
Футболіст збірної України Маліновський може повернутися до Італії – ЗМІФутболіст збірної України Маліновський може повернутися до Італії – ЗМІ
Українка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в ІталіїУкраїнка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Італії
Українська тенісистка стала чемпіонкою турніру в ІспаніїУкраїнська тенісистка стала чемпіонкою турніру в Іспанії
"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії
Українці стали віцечемпіонами світу зі стрибків у водуУкраїнці стали віцечемпіонами світу зі стрибків у воду
Світоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою УкраїниСвітоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою України
Англійський футболіст з українським корінням знову став кандидатом до збірної УкраїниАнглійський футболіст з українським корінням знову став кандидатом до збірної України
Український ексчемпіон світу Постол програв третій поспіль бійУкраїнський ексчемпіон світу Постол програв третій поспіль бій
Стали відомі подробиці можливого переходу голкіпера збірної України до "Інтера"Стали відомі подробиці можливого переходу голкіпера збірної України до "Інтера"
Последние новости
Подгружаем последние новости