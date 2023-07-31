Футболістка збірної Марокко стала першою жінкою, яка зіграла на чемпіонаті світу у хіджабі

Спортсменка провела матч у хіджабі.

Футболістка збірної Марокко Нухайла Бензина провела історичний матч на чемпіонаті світу-2023, інформує ZN.ua .

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25-річна спортсменка стала першою футболісткою, яка зіграла на мундіалі у хіджабі.

Бензина зіграла всі 90 хвилин основного часу в матчі 2-го туру ЧС проти Південної Кореї та допомогла своїй команді здобути першу в їхній історії перемогу на чемпіонаті світу - 1:0.

Хіджаб – жіночий одяг в ісламі, головне призначення якого – приховати фігуру та контури тіла жінки.

Чемпіонат світу-2023 серед жінок триватиме з 20 липня по 20 серпня у Новій Зеландії та Австралії.

Зазначимо, що на турнірі працюють українські рефері Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.