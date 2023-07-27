"Дніпро-1 програв грекам у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Дніпряни поступилися у Словаччині.

У вівторок, 25 липня, у словацькому Кошице пройшов перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Дніпром-1" та грецьким "Панатінаїкосом", інформує ZN.ua.
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Український клуб у номінально домашньому поєдинку у Словаччині поступився грецькій команді з рахунком 3:1. Голами у складі гостей відзначилися Шпорар, Джурічич та Іоаннідіс з пенальті, а голом престижу наприкінці поєдинку відзначився Танчик.

"Дніпро-1" - "Панатінаїкос" - 1:3

Голи: Танчик, 90 – Шпорар, 10, Джурічич, 74, Іоаннідіс, 85 (з пенальті).

Зазначимо, що для "Дніпра-1" цей матч став першим в історії Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь команди зіграють 1 серпня в Греції. Переможець протистояння вийде до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а команда, що програла, вилетить у третій відбірковий раунд Ліги Європи.

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Дніпро-1" або "Панатінаїкос" зустрінуться із французьким "Марселем", а у Лізі Європи зіграють проти чеської "Славії".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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