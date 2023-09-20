Ван Леувен прокоментував поразку "Шахтаря" від "Порту" у Лізі чемпіонів

Донеччани програли у Німеччині.

Головний тренер "Шахтаря" Патрік ван Леувен прокоментував поразку від "Порту" у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів, інформує ZN.ua .

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"Вибір арени в Гамбурзі? Ви бачили повний стадіон, тому це було гарне рішення "Шахтаря" грати тут. Багато глядачів були зацікавлені у грі міжнародного рівня. Я задоволений локацією та фанатами. Наскільки важким був шлях до Гамбурга? Як і будь-яка інша наша поїздка Перетин кордону, там треба чекати, потрібно пройти паспортний контроль, це зайняло деякий час до того, як ми дісталися аеропорту, щоб полетіти до Гамбурга, зрештою, різниця в часових поясах. годин, а нормальним є переліт о 2-3 годині.

Помилки команди? Я думаю, що є різниця в якості, досвід, але завжди є шанси. Якби ми не робили помилок. Ні, я не кажу, що ми не пропустили б. Однак ми залишалися б довше у грі, це могло б надати більше віри футболістам. Ми зробили дуже хороший гол, зрівняли рахунок, але суперник забив ще раз надто швидко", - повідомив Ван Леувен.

Нагадаємо, матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Порту" у Гамбурзі завершився з рахунком 3:1 на користь португальського клубу.

Наступний матч у групі H "Шахтар" проведе 4 жовтня на виїзді проти бельгійського "Антверпена". У квартеті з донеччанами також виступає "Барселона".