"Будемо працювати на Україну": Ребров прокоментував своє призначення головним тренером національної збірної

Спеціаліст зізнався, що радий повернутися додому.

Новий головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився емоціями після призначення, інформує ZN.ua .

Сергій Ребров © УАФ

"Передусім хочу подякувати ЗСУ за те, що боронять нашу незалежність, дають нам змогу спілкуватися про футбол та проводити чемпіонат України. Я особисто, як усі українці, буду продовжувати допомагати ЗСУ та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії. Я задоволений тим, що повернувся в Україну та працюватиму на нашу державу. Моя родина теж повертається, я дуже радий, що моя дружина так сприйняла моє рішення. Як я й казав раніше, далі будемо працювати на Україну.

Є багато виконавців, які не отримують тієї практики, яку ми вважали б задовільною. Коли вони прибудуть до національної збірної, треба буде дивитися на них. Тому ми створюємо конкуренцію на кожну позицію для того, щоб на тренуваннях подивитися, як футболісти виглядатимуть. Зараз я не можу сказати, хто буде в основному складі на Німеччину, Північну Македонію або Мальту. У тренувальному процесі нам слід вирішити, хто краще готовий до цих матчів", – цитує Реброва пресслужба УАФ .

Фахівець, який нещодавно залишив еміратський клуб "Аль-Айн", також підтвердив, що його контракт розрахований на три роки, а цілі будуть "максимальними".

Дебют Сергія Реброва відбудеться вже 12 червня, коли Україна зіграє товариський поєдинок із Німеччиною. Потім будуть матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти – 16 та 19 червня відповідно.