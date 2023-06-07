"Будемо працювати на Україну": Ребров прокоментував своє призначення головним тренером національної збірної
Спеціаліст зізнався, що радий повернутися додому.
Новий головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився емоціями після призначення, інформує
"Передусім хочу подякувати ЗСУ за те, що боронять нашу незалежність, дають нам змогу спілкуватися про футбол та проводити чемпіонат України. Я особисто, як усі українці, буду продовжувати допомагати ЗСУ та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії. Я задоволений тим, що повернувся в Україну та працюватиму на нашу державу. Моя родина теж повертається, я дуже радий, що моя дружина так сприйняла моє рішення. Як я й казав раніше, далі будемо працювати на Україну.
Є багато виконавців, які не отримують тієї практики, яку ми вважали б задовільною. Коли вони прибудуть до національної збірної, треба буде дивитися на них. Тому ми створюємо конкуренцію на кожну позицію для того, щоб на тренуваннях подивитися, як футболісти виглядатимуть. Зараз я не можу сказати, хто буде в основному складі на Німеччину, Північну Македонію або Мальту. У тренувальному процесі нам слід вирішити, хто краще готовий до цих матчів", – цитує Реброва
Фахівець, який нещодавно залишив еміратський клуб "Аль-Айн", також підтвердив, що його контракт розрахований на три роки, а цілі будуть "максимальними".
Дебют Сергія Реброва відбудеться вже 12 червня, коли Україна зіграє товариський поєдинок із Німеччиною. Потім будуть матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти – 16 та 19 червня відповідно.