Українець Мудрик прокоментував свій ефектний гол у ворота "Арсеналу"

Футболіст забив неймовірним ударом.

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик прокоментував свій гол "Арсеналу" у матчі 9-го туру АПЛ (2:2), інформує ZN.ua .

© chelseafc.com

"Це було щось середнє між навісом та ударом. Перед грою наш тренер воротарів сказав мені, щоб я дивився за їхнім воротарем, тому що він іноді намагається прочитати такі речі, і він може втратити ворота, тому я можу перекинути його. Тому я знав це і тримав у думці. Я зробив щось середнє між навісом і ударом, і це було вірне рішення", - сказав Мудрик.

Нагадаємо, на початку другого тайму Мудрик отримав пас на лівому фланзі і відправив м'яч за комірець голкіперу з-за меж штрафного майданчика.

Для Михайла Мудрика це другий забитий гол за "Челсі" після січневого трансферу із "Шахтаря" – перший він забив на початку жовтня у ворота "Фулгема" в АПЛ.