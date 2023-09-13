Мудрик взяв участь у презентації нової форми "Челсі"

Лондонці представили новий комплект форми.

"Челсі" разом із "Nike" провів презентацію третього комплекту форми на сезон 2023/2024, інформує ZN.ua .

© chelseafc.com

У ній взяв участь і український вінгер лондонського клубу Михайло Мудрик.

"Челсі" гратиме у світло-блакитному комплекті форми. Він виконаний у тому ж кольорі, що й найперша форма історії команди зразка 1905 року.

Нагадаємо, 22-річний Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" в січні за 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано як бонуси.

Минулого сезону українець провів 17 матчів і віддав 2 асисти у всіх турнірах.

Цього сезону Мудрик двічі виходив на заміну в матчах "Челсі", не відзначившись результативними діями.