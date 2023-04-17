Мудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛ
Українець відзначився результативним пасом.
Український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик відзначився результативною передачею у матчі 31-го туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги проти "Брайтона", інформує ZN.ua.
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Українець вийшов на поле "Стемфорд Брідж" з перших хвилин, а на 14-й хвилині гри асистував хавбеку "синіх" Конору Галлахеру, який відкрив рахунок у поєдинку - Мудрик змістився з лівого флангу в центр і віддав на Галлахера, удар якого не без допомоги рикошету влетів у ворота.
Сам матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Брайтону". Зазначимо, що "Брайтон" тренує італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який раніше працював у "Шахтарі" із Михайлом Мудриком.