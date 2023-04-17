Мудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛ

Українець відзначився результативним пасом.

Український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик відзначився результативною передачею у матчі 31-го туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги проти "Брайтона", інформує ZN.ua .

Мудрик провів перший повний матч за "Челсі"

Українець вийшов на поле "Стемфорд Брідж" з перших хвилин, а на 14-й хвилині гри асистував хавбеку "синіх" Конору Галлахеру, який відкрив рахунок у поєдинку - Мудрик змістився з лівого флангу в центр і віддав на Галлахера, удар якого не без допомоги рикошету влетів у ворота.

Сам матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Брайтону". Зазначимо, що "Брайтон" тренує італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який раніше працював у "Шахтарі" із Михайлом Мудриком.

Нагадаємо, "Челсі" у січні заплатив "Шахтарю" за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано в угоді бонусами. Футболіст підписав контракт із топ-клубом АПЛ на 8,5 років.

Перехід 22-річного Михайла Мудрика з "Шахтаря" до "Челсі" став найдорожчим в історії донецького клубу та України.

Михайло зіграв у складі "Челсі" 11 матчів. На рахунку українського хавбека дві результативні передачі.