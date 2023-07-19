"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії

Перша заява від організації.

Європейський футбольний союз ( УЄФА ) вперше прокоментував дебютні матчі кримських клубів у чемпіонаті Росії, інформує ZN.ua.
© Фото из открытых источников

"Зараз ми оцінюємо ситуацію, особливо у світлі рішення 2014 року про заборону кримським клубам брати участь у змаганнях під егідою РФС та створення в Криму "особливої зони" до подальшого повідомлення. Ми перебуваємо в контакті з РФС та Українською асоціацією футболу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 липня два футбольні клуби з Криму вперше зіграли у другому дивізіоні чемпіонату Росії - "Севастополь" приймав СКА-Ростов (3:1), а ялтинський "Рубін" дебютував на виїзді проти "Біолога" у Новокубанську (1:1).

Зазначимо, що Друга ліга Росії (третій національний дивізіон) не знаходиться під юрисдикцією РФС і вважається аматорською.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Воював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслуванняВоював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслування
Світоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою УкраїниСвітоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою України
"Шахтар" підпише перспективного бразильського захисника – ЗМІ"Шахтар" підпише перспективного бразильського захисника – ЗМІ
Українська тенісистка Кіченок стала чемпіонкою Вімблдону у мікстіУкраїнська тенісистка Кіченок стала чемпіонкою Вімблдону у міксті
П'ять відомих українських футбольних арбітрів завершили кар'єруП'ять відомих українських футбольних арбітрів завершили кар'єру
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії заявили, що вболіватимуть проти Усика в поєдинку проти британцяУ Росії заявили, що вболіватимуть проти Усика в поєдинку проти британця
УЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрівУЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрів
УЄФА назвав міста, які ухвалять наступні два фінали Ліги конференційУЄФА назвав міста, які ухвалять наступні два фінали Ліги конференцій
Чехія заборонила спортсменам із Росії виступати на території країниЧехія заборонила спортсменам із Росії виступати на території країни
УЄФА офіційно змінив формулу відбору на чемпіонат світуУЄФА офіційно змінив формулу відбору на чемпіонат світу
Нідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного термінуНідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного терміну
Футболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму життіФутболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму житті
У Києві внаслідок ракетного удару Росії загинула юна дзюдоїсткаУ Києві внаслідок ракетного удару Росії загинула юна дзюдоїстка
Арбітр фіналу Ліги чемпіонів вибачився за участь у заході ультраправого політикаАрбітр фіналу Ліги чемпіонів вибачився за участь у заході ультраправого політика
Росія допустила футбольний клуб із Криму до участі у національному чемпіонатіРосія допустила футбольний клуб із Криму до участі у національному чемпіонаті
Последние новости
Подгружаем последние новости