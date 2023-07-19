"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії

Перша заява від організації.

Європейський футбольний союз ( УЄФА ) вперше прокоментував дебютні матчі кримських клубів у чемпіонаті Росії, інформує ZN.ua .

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"Зараз ми оцінюємо ситуацію, особливо у світлі рішення 2014 року про заборону кримським клубам брати участь у змаганнях під егідою РФС та створення в Криму "особливої зони" до подальшого повідомлення. Ми перебуваємо в контакті з РФС та Українською асоціацією футболу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 липня два футбольні клуби з Криму вперше зіграли у другому дивізіоні чемпіонату Росії - "Севастополь" приймав СКА-Ростов (3:1), а ялтинський "Рубін" дебютував на виїзді проти "Біолога" у Новокубанську (1:1).

Зазначимо, що Друга ліга Росії (третій національний дивізіон) не знаходиться під юрисдикцією РФС і вважається аматорською.