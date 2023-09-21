УЄФА оштрафував УАФ за расистську поведінку вболівальників

Передбачено санкції для України.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Асоціацію футболу України через події у матчах відбору Євро-2024 проти Англії (1:1) та Італії (1:2), інформує ZN.ua.

За расистську поведінку українських уболівальників УАФ оштрафовано на 20 тисяч євро. У наступному номінально домашньому матчі збірної України – 14 жовтня у кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії у Празі – частина трибун буде закритою.

Також УАФ заборонено продавати квитки своїм уболівальникам на матч із македонцями. Додатково на 5 000 євро УАФ було оштрафовано за використання фанами піротехніки. Ще на 8000 євро – за блокування громадських проходів.

У вересні команда Сергія Реброва провела два матчі - проти Англії (1:1) у Вроцлаві та в гостях з Італією (1:2).

Після п'яти зіграних поєдинків збірна України має в активі сім очок – стільки ж італійці та македонці, але "Скуадра Адзурра" має гру у запасі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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