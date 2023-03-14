Президент УАФ Павелко може піти у керівництво УЄФА: отримав підтримку з боку Чеферіна
Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко балотуватиметься у віцепрезиденти УЄФА.
Про це пише Sport.ua з посиланням на дані каналу "Динамо Київ" Inside, інформує
Журналісти зазначають, що "негласне добро від Александера Чеферіна вже отримано".
"Як повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ" Inside, глава УЄФА Александер Чеферін вже схвалив кандидатуру Павелка. Наразі Андрій Павелко почав активно працювати за залучення голосів голів національних асоціацій", - пише видання.
У виданні зазначають, що раніше офіційно стало відомо про те, що Павелко - єдиний кандидат на продовження мандату члена виконкому УЄФА від України.
Раніше Союз європейських футбольних асоціацій оголосив остаточний список кандидатів на посади президента та членів Виконавчого комітету УЄФА.
Вибори відбудуться в межах 47-го чергового Конгресу УЄФА в Лісабоні 5 квітня. На дев'ять місць у виконкомі є 13 претендентів.