ФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії за поцілунок футболістки на фіналі ЧС

Функціонера відсторонено на національному та міжнародному рівні на 90 днів до завершення розслідування ситуації з поцілунком футболістки Дженніфер Ермосо.
Крім того, Рубіалесу та всій Федерації футболу Іспанії заборонено контактувати особисто чи через третіх осіб із футболісткою та її оточенням.
Жіноча збірна Іспанії виграла чемпіонат світу-2023 в Австралії. Під час церемонії нагородження Рубіалес після обіймів із Ермосо поцілував спортсменку. Згодом футболістка заявила, що не давала згоди на поцілунок.