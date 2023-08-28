ФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії за поцілунок футболістки на фіналі ЧС

Спортсменка повідомила, що не давала згоди на поцілунок.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення тимчасово усунути президента Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса, інформує ZN.ua.

ФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії за поцілунок футболістки на фіналі ЧС
Луїс Рубіалес
© leparisien.fr

Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

Функціонера відсторонено на національному та міжнародному рівні на 90 днів до завершення розслідування ситуації з поцілунком футболістки Дженніфер Ермосо.

Крім того, Рубіалесу та всій Федерації футболу Іспанії заборонено контактувати особисто чи через третіх осіб із футболісткою та її оточенням.

Жіноча збірна Іспанії виграла чемпіонат світу-2023 в Австралії. Під час церемонії нагородження Рубіалес після обіймів із Ермосо поцілував спортсменку. Згодом футболістка заявила, що не давала згоди на поцілунок.

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— Dar?o (@Youpsico) August 20, 2023


Данило Слесь, ZN.ua





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