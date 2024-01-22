Президенту УАФ Павелку продовжили термін перебування під вартою

Функціонер залишається у СІЗО.

Шевченківський районний суд Львова продовжив термін перебування під вартою президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка, інформує ZN.ua .

Андрій Павелко © УАФ

Як повідомляє Tribuna.com, Павелко залишиться у СІЗО до 15 лютого. До 22 січня є можливість подати апеляцію та оскаржити це рішення.

Нагадаємо, чинний президент УАФ Андрій Павелко та генсек організації Юрій Запісоцький є фігурантами справи про корупцію, пов'язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів. Влітку минулого року обох фігурантів було відправлено в СІЗО.

48-річний Павелко є президентом Української асоціації футболу з 6 березня 2015 року.

Вже 25 січня відбудеться Позачерговий конгрес УАФ, на якому буде обрано нового президента УАФ. Єдиним кандидатом на цю посаду став Андрій Шевченко.