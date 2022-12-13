"Бомби падали практично щохвилини": український паралімпієць розповів про своє перебування у Маріуполі

Спортсмен зумів залишити місто.

Семененко виступав на Паралімпіаді-2020 у Токіо
© Фото из соцсетей

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич передав слова паралімпійця Ярослава Семененка, який застав початок повномасштабного вторгнення РФ у Маріуполі.

"Плавець, який минулого року виступав на Паралімпіаді в Токіо, 21 день пробув у підвалі свого будинку в Маріуполі. Він розповів не тільки мені, а й європейським журналістам, що бомби падали практично щохвилини. Вони мали маленьку черству булку, і вони їли її 21 день Не було води, Ярослав Семененко без двох рук зі своєю ружиною вибігали з підвалу і шукали сніг, щоб набрати у відро, утрамбувати ногами, розтопити, і потім якось випити.

А довкола будинку практично не було місця, де б не лежали трупи людей. Вони ризикнули, під бомбами вийшли з притулку, скочили в свою машину і виїхали з Маріуполя. Були пропозиції приєднатися до колони, яка їхала до Запоріжжя також, але вони не погодились. А потім дізналися, що колону розстріляли росіяни…", - наводить слова Сушкевича Tribuna.com.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Зруйнований Маріуполь перебував в облозі армії РФ кілька місяців, а 21 травня повністю перейшов під контроль окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату КіпруУкраїнський футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетикиУкраїна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Український рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під ДонецькомУкраїнський рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком
Кріштіану Роналду чекає на пропозиції з Європи - ЗМІКріштіану Роналду чекає на пропозиції з Європи - ЗМІ
Українець Зозуля став футболістом команди третього іспанського дивізіонуУкраїнець Зозуля став футболістом команди третього іспанського дивізіону
Блок рекламы


Похожие новости
Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату КіпруУкраїнський футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру
Український рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під ДонецькомУкраїнський рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком
Ще один український боксер проведе бій за титул чемпіона світуЩе один український боксер проведе бій за титул чемпіона світу
Український футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубуУкраїнський футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубу
Український боксер Берінчик провів битву поглядів зі своїм суперником перед титульним боєм у ЛондоніУкраїнський боксер Берінчик провів битву поглядів зі своїм суперником перед титульним боєм у Лондоні
Відомий український боксер вперше у кар'єрі побореться за титул чемпіона світуВідомий український боксер вперше у кар'єрі побореться за титул чемпіона світу
Український чемпіон Bellator Амосов проведе дебютний захист титулу проти американцяУкраїнський чемпіон Bellator Амосов проведе дебютний захист титулу проти американця
Відомий український тенісист у військовій формі прилетів на Підсумковий турнір ATPВідомий український тенісист у військовій формі прилетів на Підсумковий турнір ATP
"Слава нашим ЗСУ": легендарний український футболіст прокоментував звільнення рідного міста на Миколаївщині"Слава нашим ЗСУ": легендарний український футболіст прокоментував звільнення рідного міста на Миколаївщині
Український футболіст знепритомнів у матчі УПЛУкраїнський футболіст знепритомнів у матчі УПЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости