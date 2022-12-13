"Бомби падали практично щохвилини": український паралімпієць розповів про своє перебування у Маріуполі

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич передав слова паралімпійця Ярослава Семененка, який застав початок повномасштабного вторгнення РФ у Маріуполі.

"Плавець, який минулого року виступав на Паралімпіаді в Токіо, 21 день пробув у підвалі свого будинку в Маріуполі. Він розповів не тільки мені, а й європейським журналістам, що бомби падали практично щохвилини. Вони мали маленьку черству булку, і вони їли її 21 день Не було води, Ярослав Семененко без двох рук зі своєю ружиною вибігали з підвалу і шукали сніг, щоб набрати у відро, утрамбувати ногами, розтопити, і потім якось випити.

А довкола будинку практично не було місця, де б не лежали трупи людей. Вони ризикнули, під бомбами вийшли з притулку, скочили в свою машину і виїхали з Маріуполя. Були пропозиції приєднатися до колони, яка їхала до Запоріжжя також, але вони не погодились. А потім дізналися, що колону розстріляли росіяни…", - наводить слова Сушкевича Tribuna.com .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.