Український баскетболіст Михайлюк змінив черговий клуб у НБА
Українець залишився у НБА.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк перейшов до клубу НБА "Бостон", інформує
Журналіст Кіт Сміт повідомив, що 1-річний контракт українця із "Селтікс" частково гарантований на 200 тисяч доларів.
Якщо Михайлюк потрапить до стартового складу, гарантована сума збільшиться до 1,2 мільйона доларів. Контракт стане повністю гарантованим у січні.
Нагадаємо, Михайлюк також виступав у НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" та "Шарлотт".
За кількістю сезонів у НБА він уже наздогнав Кирила Фесенка, який грав у лізі з 2007 до 2012 року. Більше в НБА грали лише Віталій Потапенко (11 сезонів), Олексій Лень (10 сезонів) та Станіслав Медведенко (7 сезонів).
Минулий сезон Михайлюк завершив у складі "Шарлотт". Святослав провів 31 матч минулого сезону НБА і набирав 6,6 очка, 1,5 передачі, 1,5 підбирання, 0,4 перехоплення, 0,1 блок-шота та 0,7 втрати в середньому за матч.