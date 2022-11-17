Ганна Різатдінова жорстко відповіла президенту МОК: "Єдине, що я можу запропонувати..."

Анна Різатдінова

Художня гімнастка, олімпійська чемпіонка, учасниця шоу "Танці із зірками" Ганна Різадінова різко відповіла очільнику МОК.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка відреагувала на скандальну заяву президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про повернення росіян на змагання.

"Мені, як олімпійському спортсмену, медалісту ... важко зрозуміти і дати оцінку чим він керується, і можу тільки здогадуватися, підозрювати про його мотивацію ?Єдине, що я можу запропонувати голові МОК-Томас, приїжджайте в Україну: Київ,Миколаїв,Харків. Або, можливо, давайте проведемо наступний з'їзд МОК у Маріуполі? Шкода тільки, ми не зможемо запросити спортсменів на це свято, свято на якому, як Ви сказали - «Олімпіада здатна об'єднати весь світ», наших загиблих Ангелів Спорту, наших дітей, яких вже немає у живих, Катерину Дяченко …", — пише Ганна Різатдінова.

Гімнастка також додала, що перед тим, як замислюватися про можливість допуску спортсменів терористичної країни треба дізнатися - що думають про війну самі спортсмени, тренери та керівники спорту з росії.

"Адже ми не знаємо цього за майже рік війни, адже за них чомусь відповідає голова МОК, а самі вони цинічно мовчать, і чекають поки лобіювання зробить свою справу і вони вийдуть сухими з води зіштовхнувши все на свого божевільного президента. Але з буквою Z поряд з ним стояли спортсмени в олімпійській формі? !!!", — наголосила Ганна.

анна Різатдінова


Тарас Галушко, politeka.net





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