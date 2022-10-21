Іран можуть виключити із ЧС-2022 з футболу через політичні процеси в країні.

Іранські футболісти та спортивні чиновники написали листа у ФІФА з проханням усунути національну збірну їхньої країни від участі у майбутньому Мундіалі.

У листі іранців, який був адресований ФІФА, сказано: "Жорстокість і войовничість країни щодо власного народу досягли критичної точки, вимагаючи однозначного та жорсткого відмежування від футбольного та спортивного світу".

Нагадаємо, по всьому Ірану спалахнули антиурядові протести через смерть 22-річної Махси Аміні після того, як її заарештувала поліція моралі Ірану за звинуваченням у порушенні закону про хустки.

Тисячі людей вийшли на вулиці, деякі жінки обрізали волосся та палили хіджаби на знак протесту.

Ці демонстрації стали наймасштабнішим виявом непокори правлінню Ісламської Республіки,