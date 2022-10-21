Іран можуть виключити із ЧС-2022 з футболу

Команду можуть відсторонити.

Іран можуть виключити із ЧС-2022 з футболу
Мундіаль пройде у Катарі
© Чемпионат

Іран можуть виключити із ЧС-2022 з футболу через політичні процеси в країні.

Іранські футболісти та спортивні чиновники написали листа у ФІФА з проханням усунути національну збірну їхньої країни від участі у майбутньому Мундіалі.

У листі іранців, який був адресований ФІФА, сказано: "Жорстокість і войовничість країни щодо власного народу досягли критичної точки, вимагаючи однозначного та жорсткого відмежування від футбольного та спортивного світу".

Нагадаємо, по всьому Ірану спалахнули антиурядові протести через смерть 22-річної Махси Аміні після того, як її заарештувала поліція моралі Ірану за звинуваченням у порушенні закону про хустки.

Тисячі людей вийшли на вулиці, деякі жінки обрізали волосся та палили хіджаби на знак протесту.

Ці демонстрації стали наймасштабнішим виявом непокори правлінню Ісламської Республіки,

Збірна Ірану кваліфікувалася на ЧС-2022 у Катарі і в результаті жеребкування потрапила до однієї групи з Англією, Уельсом та США.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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