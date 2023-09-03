Країна-господарка ЧС-2022 оголосила про товариський футбольний матч з Росією

У Катарі вирішили провести поєдинок із росіянами, які відсторонені від усіх турнірів.

Збірна Катару проведе товариський матч зі збірною Росії, про що повідомила місцева федерація футболу, інформує ZN.ua .

Збірна Катару з футболу © Федерація футболу Катара / Twitter

Матч відбудеться 12 вересня в Ель-Вакрі на стадіоні "Ель-Джануб", який приймав матчі чемпіонату світу-2022.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.

Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Катар приймав чемпіонат світу-2022 з футболу, який виграла Аргентина. Росія на ньому не виступала.