Країна-господарка ЧС-2022 оголосила про товариський футбольний матч з Росією

У Катарі вирішили провести поєдинок із росіянами, які відсторонені від усіх турнірів.

Збірна Катару проведе товариський матч зі збірною Росії, про що повідомила місцева федерація футболу, інформує ZN.ua.

Країна-господарка ЧС-2022 оголосила про товариський футбольний матч з Росією
Збірна Катару з футболу
© Федерація футболу Катара / Twitter

Матч відбудеться 12 вересня в Ель-Вакрі на стадіоні "Ель-Джануб", який приймав матчі чемпіонату світу-2022.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.

Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Катар приймав чемпіонат світу-2022 з футболу, який виграла Аргентина. Росія на ньому не виступала.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Промоутер Ф'юрі повідомив, коли може відбутися бій британця з УсикомПромоутер Ф'юрі повідомив, коли може відбутися бій британця з Усиком
Світоліна з упевненої перемоги стартувала на US Open-2023Світоліна з упевненої перемоги стартувала на US Open-2023
Футболіст збірної Франції перейшов із "Баварії" до "Інтера"Футболіст збірної Франції перейшов із "Баварії" до "Інтера"
Іспанська "Жирона" підписала ще одного українцяІспанська "Жирона" підписала ще одного українця
Футболіст "Манчестер Сіті" перейшов в "Челсі"Футболіст "Манчестер Сіті" перейшов в "Челсі"
Блок рекламы


Похожие новости
Лідер "Динамо" залишив розташування збірної України перед матчами з Англією та ІталієюЛідер "Динамо" залишив розташування збірної України перед матчами з Англією та Італією
Ярмоленко прибув до збірної України на матчі з Англією та ІталієюЯрмоленко прибув до збірної України на матчі з Англією та Італією
Російських футболістів казахстанського клубу не пустили до Чехії на матч єврокубківРосійських футболістів казахстанського клубу не пустили до Чехії на матч єврокубків
У Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболуУ Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболу
Український воротар Лунін допоміг "Реалу" здобути вольову перемогу у матчі чемпіонату ІспаніїУкраїнський воротар Лунін допоміг "Реалу" здобути вольову перемогу у матчі чемпіонату Іспанії
Український футболіст відзначився хет-триком у матчі єврокубківУкраїнський футболіст відзначився хет-триком у матчі єврокубків
Бензема забив гол у дебютному матчі у Саудівській АравіїБензема забив гол у дебютному матчі у Саудівській Аравії
"Дніпро-1 програв грекам у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів"Дніпро-1 програв грекам у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Африканська збірна відмовилася від матчу проти РосіїАфриканська збірна відмовилася від матчу проти Росії
Російського футболіста не пустили на єврокубковий матч у ЕстоніїРосійського футболіста не пустили на єврокубковий матч у Естонії
Последние новости
Подгружаем последние новости