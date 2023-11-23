На війні з Росією загинули двоє українських хокеїстів

Один із загиблих був призером чемпіонату України.

На війні з російськими загарбниками загинули двоє українських хокеїстів – Олексій Логінов та Макар Єрофеєв, інформує ZN.ua.

На війні з Росією загинули двоє українських хокеїстів
Олексій Логінов
© ФХУ

Про це повідомила Федерація хокею України.

Логінову було 23 роки, він пішов на фронт добровольцем після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У хокеї Олексій виступав на позиції воротаря, а у 2018 році став переможцем молодіжного чемпіонату України U-20 у складі "Білого Барса". Також він провів два поєдинки за першу команду клубу та став бронзовим призером дорослого чемпіонату України.

Також федерація повідомила про загибель 24-річного Макара Єрофеєва, який у минулому захищав кольори дніпровських "Зеніту", "Яструбів" та "Аврори", виступаючи на позиції захисника.

Єрофеєв був заступником командира роти розвідки 92-ї окремої штурмової бригади. Спортсмен загинув, коли з товаришами переносив пораненого бійця та потрапив під мінометний обстріл.

"Макар Єрофеєв брав участь в обороні Харкова, проганяв ворога від Чугуєва, командував підрозділами при Балаклійсько-Куп'янській операції, а коли отримав поранення – втік з лікарні. Макар був задіяний в пекельних боях на північ від Бахмута під Хромовим, зупиняв "вагнерів", останнім часом іноді організовував штурми біля Андріївки", – повідомив брат загиблого Антон.


Данило Слесь, ZN.ua





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