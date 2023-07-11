WTA дала оцінку відмові українських тенісисток від рукостискань із росіянками та білорусками

У жіночому Турі ставляться до дій українок з розумінням.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) прокоментувала відмову українок від рукостискання з представницями Росії та Білорусі на корті, інформує ZN.ua.

WTA дала оцінку відмові українських тенісисток від рукостискань із росіянками та білорусками
© Jimmie48 Tennis Photography

Організація опублікувала заяву у Twitter:

"У зв'язку з ганебною війною, що триває, WTA з повагою ставиться до позиції українських спортсменок та їх відмови від традиційного рукостискання з суперницями з Росії та Білорусі, оскільки це їх особисте рішення. У нас одні з найкращих уболівальників у світі, і ми вдячні їм за їхню пристрасть і відданість, а також за розуміння та повагу до спортсменів".

Українські тенісистки відмовилися від рукостискань із представницями двох країн після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFCВолкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC
Україна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального залікуУкраїна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального заліку
УЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрівУЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрів
"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ
Світоліна обіграла тенісистку з Білорусі і вийшла до чвертьфіналу ВімблдонуСвітоліна обіграла тенісистку з Білорусі і вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
Блок рекламы


Похожие новости
"Могли забивати більше": Ребров дав оцінку нічийному матчу з Німеччиною"Могли забивати більше": Ребров дав оцінку нічийному матчу з Німеччиною
Світоліна повернулася до топ-100 найкращих тенісисток світуСвітоліна повернулася до топ-100 найкращих тенісисток світу
"Не були на своєму рівні": Йовічевіч дав оцінку нічийному результату матчу з "Динамо""Не були на своєму рівні": Йовічевіч дав оцінку нічийному результату матчу з "Динамо"
Українка Калініна вперше у кар'єрі увійшла до топ-30 найкращих тенісисток світуУкраїнка Калініна вперше у кар'єрі увійшла до топ-30 найкращих тенісисток світу
Далакян присвятив захист титулу чемпіона світу УкраїніДалакян присвятив захист титулу чемпіона світу Україні
Український чемпіон світу Далакян вшосте захистив титулУкраїнський чемпіон світу Далакян вшосте захистив титул
Один із головних українських шахових талантів виступатиме за РумуніюОдин із головних українських шахових талантів виступатиме за Румунію
Одна з найкращих тенісисток світу попалася на допінгуОдна з найкращих тенісисток світу попалася на допінгу
"Підла помста Україні": непереможний український боксер дав оцінку рішенню IBA щодо росіян"Підла помста Україні": непереможний український боксер дав оцінку рішенню IBA щодо росіян
З російського полону звільнили українських спортсменівЗ російського полону звільнили українських спортсменів
Последние новости
Подгружаем последние новости