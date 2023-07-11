WTA дала оцінку відмові українських тенісисток від рукостискань із росіянками та білорусками

У жіночому Турі ставляться до дій українок з розумінням.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) прокоментувала відмову українок від рукостискання з представницями Росії та Білорусі на корті, інформує ZN.ua .

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Організація опублікувала заяву у Twitter :

"У зв'язку з ганебною війною, що триває, WTA з повагою ставиться до позиції українських спортсменок та їх відмови від традиційного рукостискання з суперницями з Росії та Білорусі, оскільки це їх особисте рішення. У нас одні з найкращих уболівальників у світі, і ми вдячні їм за їхню пристрасть і відданість, а також за розуміння та повагу до спортсменів".