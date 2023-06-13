"Могли забивати більше": Ребров дав оцінку нічийному матчу з Німеччиною

Фахівець зазначив, що залишився задоволеним ставленням футболістів.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічийний результат товариського матчу з Німеччиною (3:3) у Бремені, інформує ZN.ua.
Сергій Ребров
© УАФ

"Запитайте себе, чи є успіхом зіграти 3:3 із Німеччиною. Це неофіційна гра. Я вважаю, що ми створювали достатньо моментів, могли забивати навіть більше.

Декілька замін були плановими. Наприкінці ми залишили дві та використали їх під завісу матчу. Миколенко казав, що трохи відчуває коліно. У випадку з останніми двома замінами ми дивилися по ситуації на полі.

Я вдячний гравцям, уболівальникам, які прийшли на стадіон. Ми відчували їхню підтримку, це було дуже важливо. Ми відчували підтримку ЗСУ. Ця гра була важливою для України, я дуже вдячний господарям. Для мене особисто це важливий матч, він перший. Я радий, що хлопці серйозно сприйняли гру. Я вважаю, що ми показали гідний результат.

Повторюся, це важливий матч для України. Ми всі вдячні Німеччині за підтримку нашої країни у війні з агресором, за цю зустріч”, – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Це був дебютний матч для тренерського штабу Реброва. 16 червня українці зіграють із Північною Македонією, а 19 червня зустрінуться з Мальтою у рамках кваліфікації Євро-2024.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії
Поразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонівПоразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
Російським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірівРосійським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірів
Україна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦПУкраїна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦП
"Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони""Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони"
Блок рекламы


Похожие новости
"Будемо працювати на Україну": Ребров прокоментував своє призначення головним тренером національної збірної"Будемо працювати на Україну": Ребров прокоментував своє призначення головним тренером національної збірної
Ребров офіційно залишив "Аль-Айн"Ребров офіційно залишив "Аль-Айн"
Команда українців Реброва та Ярмоленка завершила сезон в ОАЕ без трофеївКоманда українців Реброва та Ярмоленка завершила сезон в ОАЕ без трофеїв
Стали відомі деталі призначення Реброва головним тренером збірної УкраїниСтали відомі деталі призначення Реброва головним тренером збірної України
"Аль-Айн" Реброва та Ярмоленка не зміг захистити титул чемпіона ОАЕ"Аль-Айн" Реброва та Ярмоленка не зміг захистити титул чемпіона ОАЕ
"Аль-Айн" Реброва розпочав пошуки нового головного тренера – ЗМІ"Аль-Айн" Реброва розпочав пошуки нового головного тренера – ЗМІ
Збірна України з футболу проведе історичний товариський матч із НімеччиноюЗбірна України з футболу проведе історичний товариський матч із Німеччиною
"Не були на своєму рівні": Йовічевіч дав оцінку нічийному результату матчу з "Динамо""Не були на своєму рівні": Йовічевіч дав оцінку нічийному результату матчу з "Динамо"
"Хочу, щоб дали допрацювати": Ребров не готовий підтвердити можливе призначення у збірну України"Хочу, щоб дали допрацювати": Ребров не готовий підтвердити можливе призначення у збірну України
Ребров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІРебров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости