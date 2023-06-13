"Могли забивати більше": Ребров дав оцінку нічийному матчу з Німеччиною

Фахівець зазначив, що залишився задоволеним ставленням футболістів.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічийний результат товариського матчу з Німеччиною (3:3) у Бремені, інформує ZN.ua .

Сергій Ребров © УАФ

"Запитайте себе, чи є успіхом зіграти 3:3 із Німеччиною. Це неофіційна гра. Я вважаю, що ми створювали достатньо моментів, могли забивати навіть більше.

Декілька замін були плановими. Наприкінці ми залишили дві та використали їх під завісу матчу. Миколенко казав, що трохи відчуває коліно. У випадку з останніми двома замінами ми дивилися по ситуації на полі.

Я вдячний гравцям, уболівальникам, які прийшли на стадіон. Ми відчували їхню підтримку, це було дуже важливо. Ми відчували підтримку ЗСУ. Ця гра була важливою для України, я дуже вдячний господарям. Для мене особисто це важливий матч, він перший. Я радий, що хлопці серйозно сприйняли гру. Я вважаю, що ми показали гідний результат.

Повторюся, це важливий матч для України. Ми всі вдячні Німеччині за підтримку нашої країни у війні з агресором, за цю зустріч”, – цитує Реброва офіційний сайт УАФ .

Це був дебютний матч для тренерського штабу Реброва. 16 червня українці зіграють із Північною Македонією, а 19 червня зустрінуться з Мальтою у рамках кваліфікації Євро-2024.