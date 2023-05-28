Команда українців Реброва та Ярмоленка завершила сезон в ОАЕ без трофеїв
"Аль-Айн" залишився без кубків.
У суботу, 27 травня, "Аль-Айн" українського наставника Сергія Реброва та вінгера Андрія Ярмоленка поступився "Аль-Шарджі" у фіналі Кубка Ліги ОАЕ (1:2), інформує
"Аль-Айн" вів у рахунку, але двічі пропустив у компенсований до першого тайму час. Ярмоленко матч пропускав через травму.
Таким чином "Аль-Айн" завершив сезон без трофеїв. У чемпіонаті команда фінішувала другою, а у кубку країни у фіналі програла також "Аль-Шарджі".
Нагадаємо, минулого літа Ярмоленко залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.
Очікується, що після завершення контракту з "Аль-Айном" УАФ зможе оголосити про призначення Реброва головним тренером збірної України.