Команда українців Реброва та Ярмоленка завершила сезон в ОАЕ без трофеїв

"Аль-Айн" залишився без кубків.

У суботу, 27 травня, "Аль-Айн" українського наставника Сергія Реброва та вінгера Андрія Ярмоленка поступився "Аль-Шарджі" у фіналі Кубка Ліги ОАЕ (1:2), інформує ZN.ua .

Діючий контракт Реброва з клубом розрахований до 30 червня © Al Ain FC

"Аль-Айн" вів у рахунку, але двічі пропустив у компенсований до першого тайму час. Ярмоленко матч пропускав через травму.

Таким чином "Аль-Айн" завершив сезон без трофеїв. У чемпіонаті команда фінішувала другою, а у кубку країни у фіналі програла також "Аль-Шарджі".

Нагадаємо, минулого літа Ярмоленко залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.

Очікується, що після завершення контракту з "Аль-Айном" УАФ зможе оголосити про призначення Реброва головним тренером збірної України.