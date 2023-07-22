"Динамо" та "Шахтар" перемогами завершили свої передсезонні збори

Команди незабаром розпочнуть новий сезон УПЛ.

У суботу, 22 липня, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" провели заключні спаринги на своїх зборах, інформує ZN.ua.
© ФК Шахтер

"Динамо" розгромило словенський "Рудар Веління" в Австрії з рахунком 6:1. Поєдинок пройшов у нестандартному форматі – три тайми по 40 хвилин.

У киян дублем відзначився Караваєв, по одному голу провели Бражко, Шапаренко, Діалло та Рамадані.

Щодо "Шахтаря", то донеччани в Нідерландах обіграли "Утрехт" з рахунком 4:2.

Поєдинок пройшов у форматі — 4 тайми по 30 хвилин, а у складі "Шахтаря" голами відзначилися Лассіна Траоре, Богдан В'юнник, Георгій Судаков та Ярослав Ракіцький.

Нагадаємо, минулого сезону УПЛ "Шахтар" став чемпіоном, а "Динамо" посіло четверте місце.

Стартовий матч нового сезону української Прем'єр-ліги "гірники" проведуть 29 липня проти харківського клубу "Металіст 1925", а 30 липня "Динамо" зустрінеться з "Минаєм".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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