"Хочу допомагати своїй православній церкві": з'явився перший коментар Ломаченка після поразки від Хейні

Українець знову порушив тему церкви.

У Лас-Вегасі відбувся бій між колишнім чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО), інформує ZN.ua .

Ломаченко програв свій бій © Top Rank

"Зараз я хочу повернутися додому, допомагати Україні та своїй православній церкві", - такий був перший коментар Ломаченка після бою.

Бій тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.

Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.

Нагадаємо, Василь Ломаченко раніше неодноразово публікував у Instagram пости, присвячені підтримці УПЦ МП та критиці дій керівництва України щодо церкви, яка тісно пов'язана з Росією.