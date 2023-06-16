Відомий велогонщик загинув після падіння на престижній велогонці у Швейцарії

Молодий спортсмен розбився на велосипеді.

26-річний швейцарський велогонщик Джино Медер помер після падіння на п'ятому етапі "Тура Швейцарії"-2023, інформує ZN.ua .

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На 197-му кілометрі дистанції Медер впав на небезпечному спуску на дуже високій швидкості і довго не приходив до тями. Лікарі швидко прибули на місце події, реанімували спортсмена та госпіталізували його на гелікоптері, а пізніше велогонщик помер від отриманих травм.

"З глибоким сумом і важким серцем ми повинні повідомити про смерть Джино Медера. 16 червня після серйозної аварії на п'ятому етапі "Тура Швейцарії" Джіно програв битву за життя, отримавши важкі травми. Команда спустошена через цю трагічну новину. Всі наші думки і молитви з сім'єю та близькими Джино у цей неймовірно скрутний час", — йдеться у заяві команди спортсмена.

Медер виступав за команду "Bahrain Victorious", а головними успіхами в його кар'єрі були перемога на етапі Джіро д'Італія-2021 та перемога у молодіжній класифікації Вуельти-2021.