Відомий промоутер спростував інформацію про те, що Ломаченко планує завершити кар'єру

Українець залишається на профі-рингу.

Глава Top Rank Боб Арум спростував інформацію про те, що колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) може незабаром завершити кар'єру, інформує ZN.ua .

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Про це відомий промоутер повідомив у коментарі Luckypunch.net.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку уродженець Білгород-Дністровського у травні програв американцю Девіну Хейні.

Бій тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.

Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.

13 жовтня президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсель повідомив, що Василь Ломаченко планує завершити кар'єру.