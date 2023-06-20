Ломаченко втратив першу позицію у рейтингу WBO

Українець очікувано опустився у рейтингу.

Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг боксерів у легкій вазі, у якому колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) втратив першу позицію, інформує ZN.ua .

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Це сталося після поразки від Девіна Хейні у чемпіонському поєдинку. Таким чином, перше місце в рейтингу дісталося американцю, а Ломаченко тепер перебуває на другому рядку.

Зазначимо, що на третьому рядку рейтингу розташувався ще один українець Денис Берінчик.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Хейні тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону - 116-112, 115-113, 115-113.

Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.