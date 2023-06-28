"Шахтар" зробив пропозицію по футболісту збірної Грузії – ЗМІ

"Гірникам" цікавий Іраклі Азарові.

Донецький "Шахтар" зацікавлений у підписанні лівого захисника "Црвени Звезди" та збірної Грузії Іраклі Азарові, повідомляє Mozzart Sport , інформує ZN.ua .

Іраклі Азарові © novosti.rs

За інформацією джерела, сербський клуб отримав пропозицію від "гірників" у розмірі 3 мільйонів євро і зараз вирішує, чи варто її приймати.

21-річний Азарові перейшов до "Црвени Звезди" з грузинського "Динамо" Батумі торік за 200 тисяч євро. Наразі гравець із молодіжною збірною Грузії виступає на Євро-2023, де команда вже пробилася у плей-офф.

Футболіст також може зіграти на позиції лівого півзахисника. Варто зазначити, що "Шахтар" у команді вже має одного грузинського легіонера – Георгія Гочолеішвілі.