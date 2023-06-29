Збірна України покращила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна опинилася у топ-25 уперше з 2021 року.

Національна збірна України з футболу піднялася в оновленій версії рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), інформує ZN.ua .

Команда Сергія Реброва перемістилася з 30-го на 24 місце. Минулого разу українська збірна перебувала на цій позиції у травні 2021 року.

Лідерами залишаються чинні чемпіони світу аргентинці, а до топ-3 входять Франція та Бразилія.

1. Аргентина – 1843.73

2. Франція – 1843.54

3. Бразилія – 1828.27

4. Англія - 1797.39

5. Бельгія - 1788.55

6. Хорватія – 1742.55

7. Нідерланди – 1731.23

8. Італія – 1726.58

9. Португалія - 1718.25

10. Іспанія - 1703.45...

24. Україна – 1541.25

З повною версією рейтингу можна ознайомитись за посиланням .

Нагадаємо, у червні підопічні Реброва зіграли внічию з Німеччиною (3:3) у товариському поєдинку, після чого виграли два матчі кваліфікації Євро-2024 у Північної Македонії (3:2) та Мальти (1:0).