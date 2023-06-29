Збірна України покращила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна опинилася у топ-25 уперше з 2021 року.

Національна збірна України з футболу піднялася в оновленій версії рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), інформує ZN.ua.

Команда Сергія Реброва перемістилася з 30-го на 24 місце. Минулого разу українська збірна перебувала на цій позиції у травні 2021 року.

Лідерами залишаються чинні чемпіони світу аргентинці, а до топ-3 входять Франція та Бразилія.

1. Аргентина – 1843.73

2. Франція – 1843.54

3. Бразилія – 1828.27

4. Англія - 1797.39

5. Бельгія - 1788.55

6. Хорватія – 1742.55

7. Нідерланди – 1731.23

8. Італія – 1726.58

9. Португалія - 1718.25

10. Іспанія - 1703.45...

24. Україна – 1541.25

З повною версією рейтингу можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, у червні підопічні Реброва зіграли внічию з Німеччиною (3:3) у товариському поєдинку, після чого виграли два матчі кваліфікації Євро-2024 у Північної Македонії (3:2) та Мальти (1:0).


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Збірна України завершила груповий етап молодіжного Євро-2023 нічиєю з ІспанієюЗбірна України завершила груповий етап молодіжного Євро-2023 нічиєю з Іспанією
"Шахтар" оголосив про продовження контракту з Ракіцьким"Шахтар" оголосив про продовження контракту з Ракіцьким
"Шахтар" проведе благодійний матч із клубом АПЛ на підтримку України"Шахтар" проведе благодійний матч із клубом АПЛ на підтримку України
"Шахтар" зробив пропозицію по футболісту збірної Грузії – ЗМІ"Шахтар" зробив пропозицію по футболісту збірної Грузії – ЗМІ
"Манчестер Сіті" оформив трансфер зіркового футболіста "Челсі""Манчестер Сіті" оформив трансфер зіркового футболіста "Челсі"
Блок рекламы


Похожие новости
Збірна України завершила груповий етап молодіжного Євро-2023 нічиєю з ІспанієюЗбірна України завершила груповий етап молодіжного Євро-2023 нічиєю з Іспанією
"Шахтар" проведе благодійний матч із клубом АПЛ на підтримку України"Шахтар" проведе благодійний матч із клубом АПЛ на підтримку України
Чемпіон України з кікбоксингу загинув на фронті на Запорізькому напрямкуЧемпіон України з кікбоксингу загинув на фронті на Запорізькому напрямку
Ломаченко втратив першу позицію у рейтингу WBOЛомаченко втратив першу позицію у рейтингу WBO
Збірна України стала віцечемпіоном світу з соккиЗбірна України стала віцечемпіоном світу з сокки
"Він не проти України": Усик несподівано вирішив заступитися за Ломаченка"Він не проти України": Усик несподівано вирішив заступитися за Ломаченка
Збірна Росії з футболу скасувала тренувальні збори через відмову суперників грати проти неїЗбірна Росії з футболу скасувала тренувальні збори через відмову суперників грати проти неї
Футболіст збірної України Коноплянка пішов із польського клубуФутболіст збірної України Коноплянка пішов із польського клубу
"Люди в Україні хочуть жити подалі від росіян": лідер збірної України з футболу розповів про війну"Люди в Україні хочуть жити подалі від росіян": лідер збірної України з футболу розповів про війну
Футболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛФутболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости