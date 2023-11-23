Можливий майбутній суперник Ломаченко завоював титул WBC у легкій вазі

Американець переміг одноголосним рішенням суддів.

У Лас-Вегасі в бою за вакантний титул WBC у легкій вазі колишній чемпіон у двох дивізіонах Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) здобув перемогу над Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО), інформує ZN.ua.

Можливий майбутній суперник Ломаченко завоював титул WBC у легкій вазі
© Boxingscene

Стівенсон переміг Де Лос Сантоса одноголосним рішенням суддів -116-112, 115-113, 116-112.

Титул, що стояв на коні поєдинку, звільнив колишній абсолютний чемпіон Девін Хейні. Для Шакура це чемпіонство у третьому дивізіоні.

Зазначимо, що раніше про Стівенсона говорили, як про можливого наступного суперника українця Василя Ломаченка.

У своєму останньому поєдинку Ломаченко у травні програв американцю Девіну Хейні.

Бій тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.

Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Півзахисника "Реала" визнано найкращим молодим футболістом ЄвропиПівзахисника "Реала" визнано найкращим молодим футболістом Європи
Український олімпійський чемпіон виставив на благодійний аукціон дві медалі ІгорУкраїнський олімпійський чемпіон виставив на благодійний аукціон дві медалі Ігор
На матчі Бразилія – Аргентина відбулися заворушення між уболівальниками та поліцієюНа матчі Бразилія – Аргентина відбулися заворушення між уболівальниками та поліцією
На війні проти Росії загинув український багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингуНа війні проти Росії загинув український багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу
Названо причини важкої адаптації нападаючого збірної України Яремчука у "Валенсії"Названо причини важкої адаптації нападаючого збірної України Яремчука у "Валенсії"
Блок рекламы


Похожие новости
Відомий промоутер спростував інформацію про те, що Ломаченко планує завершити кар'єруВідомий промоутер спростував інформацію про те, що Ломаченко планує завершити кар'єру
Титулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими карткамиТитулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими картками
"Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/8 фіналу Кубка України"Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/8 фіналу Кубка України
"Вороги відступлять": Ломаченко висловився про війну та можливість її завершити"Вороги відступлять": Ломаченко висловився про війну та можливість її завершити
"Динамо" дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги конференцій"Динамо" дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги конференцій
Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFCВолкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC
Український футболіст залишив титулований іспанський клубУкраїнський футболіст залишив титулований іспанський клуб
"Дніпро-1" отримав першого суперника у Лізі чемпіонів"Дніпро-1" отримав першого суперника у Лізі чемпіонів
Ломаченко втратив першу позицію у рейтингу WBOЛомаченко втратив першу позицію у рейтингу WBO
Український боксер програв титульний бій у СШАУкраїнський боксер програв титульний бій у США
Последние новости
Подгружаем последние новости