Можливий майбутній суперник Ломаченко завоював титул WBC у легкій вазі

Американець переміг одноголосним рішенням суддів.

У Лас-Вегасі в бою за вакантний титул WBC у легкій вазі колишній чемпіон у двох дивізіонах Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) здобув перемогу над Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО), інформує ZN.ua .

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Стівенсон переміг Де Лос Сантоса одноголосним рішенням суддів -116-112, 115-113, 116-112.

Титул, що стояв на коні поєдинку, звільнив колишній абсолютний чемпіон Девін Хейні. Для Шакура це чемпіонство у третьому дивізіоні.

Зазначимо, що раніше про Стівенсона говорили, як про можливого наступного суперника українця Василя Ломаченка.

У своєму останньому поєдинку Ломаченко у травні програв американцю Девіну Хейні.

Бій тривав усі 12 раундів, а за його підсумками всі судді віддали перевагу американському чемпіону – 116–112, 115–113, 115–113.

Ломаченко зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу, а Хейні зберіг усі свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.