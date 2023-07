Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC

Австралієць здобув ефектну перемогу.

У ніч з 8 на 9 липня в Лас-Вегасі (штат Невада) на T-Mobile Arena пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 290, інформує ZN.ua .

У головному бою вечора: Алекс Волкановськи з Австралії (25–2) нокаутував у 3-му раунді Яїра Родрігеса з Мексики (15–3, 1 NC) та захистив свій пояс у напівлегкій вазі.