Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC

Востаннє Волкановськи проводив бій у лютому, коли програв Ісламу Махачєву одноголосним рішенням суддів. До цього бою Родрігес йшов на серії двох перемог.
"Уся справа в тому, що потрібно робити те, чого від тебе не чекають. Я розумів, наскільки небезпечний Яїр. Якщо чесно, я побоювався його ударів. Думав про це і, можливо, підсвідомо накручував себе, і це дозволило мені підійти більш мотивованим до бою.
Я король цього дивізіону, мене ніхто не зможе зупинити. Звичайно, знав, що Родрігес дуже сильний на ногах, тому змінював рівні своїх атак. Наступного тижня я повернуся до зали, у мене попереду ще багато роботи", - сказав Волкановськи після бою.