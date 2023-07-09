Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC

Австралієць здобув ефектну перемогу.

У ніч з 8 на 9 липня в Лас-Вегасі (штат Невада) на T-Mobile Arena пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 290, інформує ZN.ua.

Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC
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У головному бою вечора: Алекс Волкановськи з Австралії (25–2) нокаутував у 3-му раунді Яїра Родрігеса з Мексики (15–3, 1 NC) та захистив свій пояс у напівлегкій вазі.

STILL KING OF THE FEATHERWEIGHTS ???@AlexVolkanovski stops Yair Rodriguez in Round 3!!#UFC290 pic.twitter.com/B4I8lR7WzD

— UFC (@ufc) July 9, 2023

Востаннє Волкановськи проводив бій у лютому, коли програв Ісламу Махачєву одноголосним рішенням суддів. До цього бою Родрігес йшов на серії двох перемог.

"Уся справа в тому, що потрібно робити те, чого від тебе не чекають. Я розумів, наскільки небезпечний Яїр. Якщо чесно, я побоювався його ударів. Думав про це і, можливо, підсвідомо накручував себе, і це дозволило мені підійти більш мотивованим до бою.

Я король цього дивізіону, мене ніхто не зможе зупинити. Звичайно, знав, що Родрігес дуже сильний на ногах, тому змінював рівні своїх атак. Наступного тижня я повернуся до зали, у мене попереду ще багато роботи", - сказав Волкановськи після бою.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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