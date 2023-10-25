Титулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими картками

Спортсменка користувалася чужими картками.

Французьку біатлоністку Жюлію Сімон затримали у рамках розслідування справи про шахрайство, повідомляє Le Dauphine, інформує ZN.ua.

Титулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими картками
© Фото из соцсетей

Це сталося сьогодні, 24 жовтня, вранці, а згодом буде проведено допит спортсменки.

Жюлію підозрюють у шахрайстві з банківськими картками. Стверджується, що Сімон робила покупки за допомогою чужих кредиток.

Зазначимо, що один із позовів проти Сімон подала її партнерка по команді Жюстін Брезаз-Буше.

27-річна Сімон є дворазовою чемпіонкою світу, бронзовою призеркою Олімпіади, а в сезоні 2022/23 вперше у кар'єрі виграла загальний залік Кубка світу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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