Титулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими картками

Спортсменка користувалася чужими картками.

Французьку біатлоністку Жюлію Сімон затримали у рамках розслідування справи про шахрайство, повідомляє Le Dauphine , інформує ZN.ua .

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Це сталося сьогодні, 24 жовтня, вранці, а згодом буде проведено допит спортсменки.

Жюлію підозрюють у шахрайстві з банківськими картками. Стверджується, що Сімон робила покупки за допомогою чужих кредиток.

Зазначимо, що один із позовів проти Сімон подала її партнерка по команді Жюстін Брезаз-Буше.

27-річна Сімон є дворазовою чемпіонкою світу, бронзовою призеркою Олімпіади, а в сезоні 2022/23 вперше у кар'єрі виграла загальний залік Кубка світу.