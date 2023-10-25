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2023-10-25
Титулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими картками
Спортсменка користувалася чужими картками.
Французьку біатлоністку Жюлію Сімон затримали у рамках розслідування справи про шахрайство, повідомляє
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Це сталося сьогодні, 24 жовтня, вранці, а згодом буде проведено допит спортсменки.
Жюлію підозрюють у шахрайстві з банківськими картками. Стверджується, що Сімон робила покупки за допомогою чужих кредиток.
Зазначимо, що один із позовів проти Сімон подала її партнерка по команді Жюстін Брезаз-Буше.
27-річна Сімон є дворазовою чемпіонкою світу, бронзовою призеркою Олімпіади, а в сезоні 2022/23 вперше у кар'єрі виграла загальний залік Кубка світу.
Олексій Леонічев, ZN.ua