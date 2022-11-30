"Знаю, що вони проти війни": українська біатлоністка розповіла про білоруських спортсменок

Білорусь є співучасником війни в Україні.

Українка спілкувалася з біатлоністками з Білорусі
© Оксана Гаранец

Українська біатлоністка Дар'я Блашко розповіла про ставлення білоруських спортсменів до війни.

"Ми знаємо, що якби спортсмени з Росії та Білорусі розкритикували свою б владу, то вони взагалі не поїхали на Кубок світу. Загалом це був би показник того, що вони проти війни, що вони не підтримують це. Я не знаю, як було б краще, чесно кажучи, знаю, що білоруські спортсмени проти війни я з ними спілкувалася, частина з них допомагала ще на початку війни, коли я просила у них про це.

Деякі спортсмени писали в перші дні війни, а із російської збірної ніхто досі не писав. Тому я не знаю їхніх стосунків. Публічних звернень білорусів не буде. Ця ситуація однакова як для Росії, так і для Білорусі. Вони не говоритимуть про це публічно, бо всю збірну просто нікуди не випустять”, - повідомила Блашко.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

В Україну з території Білорусі увійшли регулярні війська РФ, а також з Білорусі ведеться обстріл України і з аеродромів злітають російська авіація.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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