"Вибухи були зовсім поруч": українська біатлоністка розповіла про початок війни у Чернігові

Місто знаходилося під постійним обстрілом.

У Чернігові знаходилася база біатлоністів
© Оксана Гаранец

Українська біатлоністка Дар'я Блашко розповіла про те, як пережила початок повномасштабної війни у Чернігові.

"Ми знаходилися на нашій базі в Чернігові. Встигли потренуватися два дні, і почалася війна. Вибухи були зовсім поруч: ми думали, що всі вікна вилетять. Потім пропало світло, ми залишилися без опалення, водопостачання і не мали змоги приготувати їжу. Пересиджувати там було неможливо, там жили працівники бази, з якими ми ближче познайомилися в підвалі, запросили нас до себе додому, але туди теж прийшла війна.

11 березня ми стали свідками страшного обстрілу. Не знаю, чим саме росіяни бомбили, але вони просто все випалювали, все спалахувало, як сірники. Я уявити не могла, що колись доведеться таке побачити. Якимось дивом нам вдалося виїхати на захід країни, зупиняючись дорогою у наших спортивних знайомих. Три місяці я не могла прийти до тями і не могла тренуватися. Деякі звуки машин нагадували мені військові літаки і гелікоптери, що обстрілювали нас", - наводить слова Блашко sport24.ua.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Чернігівська область однією з перших прийняла на себе удар окупантів, оскільки була важливою метою на шляху до Києва.

6 квітня зусиллями бійців ЗСУ Чернігівська область була повністю звільнена від російських загарбників.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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