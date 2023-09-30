Міжнародний паралімпійський комітет надав Росії арену для пропаганди війни – Global Athlete

Організація наголосила, що МПК проігнорував заклики спортсменів.

Міжнародний рух спортсменів Global Athlete дав оцінку рішенню Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити спортсменів з Росії на Паралімпіаду-2024 у Парижі у "нейтральному" статусі, інформує ZN.ua .

Заяву Global Athlete опубліковано в соцмережі X (колишній Twitter).

"Дозволивши Росії брати участь у паризькій Паралімпіаді, Міжнародний паралімпійський комітет показав своє справжнє обличчя, схилившись перед впливом Росії на міжнародний спорт. Цьому рішенню не вистачає розуму та принципу.

Той факт, що МПК зняв заборону, коли агресія РФ проти України лише посилилася, суперечливий та виводить їх на неправильний бік історії у цій війні. На жаль, МПК проігнорував заклики спортсменів усунути росіян та підтримав війну Путіна проти України.

МПК надав Росії глобальну арену на паризьких Паралімпійських іграх для пропаганди війни. Як ми бачили в минулому, незалежно від того, чи будуть зняті прапори, заборонені гімни чи національні кольори, Путін використатиме кожну унцію участі своїх спортсменів, щоб виправдати війну та жертви, які він завдав мирному народу України", – сказав генеральний директор Global Athlete Роб Келер.