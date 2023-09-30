Міжнародний паралімпійський комітет надав Росії арену для пропаганди війни – Global Athlete

Організація наголосила, що МПК проігнорував заклики спортсменів.

Міжнародний рух спортсменів Global Athlete дав оцінку рішенню Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити спортсменів з Росії на Паралімпіаду-2024 у Парижі у "нейтральному" статусі, інформує ZN.ua.

Міжнародний паралімпійський комітет надав Росії арену для пропаганди війни – Global Athlete

Заяву Global Athlete опубліковано в соцмережі X (колишній Twitter).

"Дозволивши Росії брати участь у паризькій Паралімпіаді, Міжнародний паралімпійський комітет показав своє справжнє обличчя, схилившись перед впливом Росії на міжнародний спорт. Цьому рішенню не вистачає розуму та принципу.

Той факт, що МПК зняв заборону, коли агресія РФ проти України лише посилилася, суперечливий та виводить їх на неправильний бік історії у цій війні. На жаль, МПК проігнорував заклики спортсменів усунути росіян та підтримав війну Путіна проти України.

МПК надав Росії глобальну арену на паризьких Паралімпійських іграх для пропаганди війни. Як ми бачили в минулому, незалежно від того, чи будуть зняті прапори, заборонені гімни чи національні кольори, Путін використатиме кожну унцію участі своїх спортсменів, щоб виправдати війну та жертви, які він завдав мирному народу України", – сказав генеральний директор Global Athlete Роб Келер.

Нагадаємо, росіяни не були представлені на зимовій Паралімпіаді-2022 у Пекіні, яка відбулася після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Паралімпійські ігри-2024 відбудуться з 28 серпня по 8 вересня.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Три клуби УПЛ отримали штрафи за проведення матчів із уболівальниками на трибунахТри клуби УПЛ отримали штрафи за проведення матчів із уболівальниками на трибунах
"Усик не зможе конкурувати": Вайлдер зробив прогноз на бій українця проти Ф'юрі"Усик не зможе конкурувати": Вайлдер зробив прогноз на бій українця проти Ф'юрі
На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батутіНа фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті
Китаєць Чжилей нокаутував британця та зберіг статус обов'язкового претендента на пояс УсикаКитаєць Чжилей нокаутував британця та зберіг статус обов'язкового претендента на пояс Усика
Стало відомо, коли бій Усика та Ф'юрі буде оголошено офіційноСтало відомо, коли бій Усика та Ф'юрі буде оголошено офіційно
Блок рекламы


Похожие новости
НХЛ може провести престижний турнір за участю збірної РосіїНХЛ може провести престижний турнір за участю збірної Росії
"Аякс" відмовився підписувати футболіста, оскільки він грає у Росії"Аякс" відмовився підписувати футболіста, оскільки він грає у Росії
Футзалістка збірної України загинула на війні проти РосіїФутзалістка збірної України загинула на війні проти Росії
Африканська збірна відмовилася від матчу проти РосіїАфриканська збірна відмовилася від матчу проти Росії
"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії
"Не боїмося війни": сербський тренер "Зорі" підтримав українську армію"Не боїмося війни": сербський тренер "Зорі" підтримав українську армію
У Росії заявили, що вболіватимуть проти Усика в поєдинку проти британцяУ Росії заявили, що вболіватимуть проти Усика в поєдинку проти британця
Чехія заборонила спортсменам із Росії виступати на території країниЧехія заборонила спортсменам із Росії виступати на території країни
Нідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного термінуНідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного терміну
"Я один із тих, хто "прокинувся": український боксер розповів про сприйняття війни після повномасштабного вторгнення"Я один із тих, хто "прокинувся": український боксер розповів про сприйняття війни після повномасштабного вторгнення
Последние новости
Подгружаем последние новости