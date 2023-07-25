Африканська збірна відмовилася від матчу проти Росії

Із окупантами не хочуть грати в Африці.

Збірна Єгипту з футболу відмовилася від товариського матчу із Росією, інформує ZN.ua .

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"Збірна Єгипту зіграє товариський матч із командою Тунісу у вересні під час вікна Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Гра з Росією неможлива. Чи можливо організувати зустріч надалі? Поки ми не знаємо", - повідомили в єгипетській федерації футболу.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.

Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Російська збірна тепер проводить товариські матчі з командами Киргизії, Таджикистану, Узбекистану, Ірану та Іраку.

Пізніше стало відомо, що збірні Іраку і Камеруну відмовилися проводити спаринги проти збірної Росії.