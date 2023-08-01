Футзалістка збірної України загинула на війні проти Росії

Спортсменка боролася проти окупантів.

На війні проти російських окупантів загинула українська футзалістка Елеонора Мальцева, інформує ZN.ua.

Футзалістка збірної України загинула на війні проти Росії
© Фото из соцсетей

"У пам'яті Елеонора залишиться життєрадісною і усміхненою навіть на позиціях. За часів АТО мав можливість особисто відвідувати нашу захисницю. Щирі співчуття рідним і близьким! Схиляємо голови в глибокій скорботі! Вічна пам'ять, честь та повага нашій захисниці! Не забудемо! Помстимося!", – повідомив Коцюбинський сільський голова Сергій Даниш.

34-річна спортсмена виступала за "Біличанку" та збірну України, була військовою та волонтером. У складі "Біличанки" Мальцева ставала багаторазовою чемпіонкою України з футзалу. У неї залишився син.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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