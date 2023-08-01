Футзалістка збірної України загинула на війні проти Росії

Спортсменка боролася проти окупантів.

На війні проти російських окупантів загинула українська футзалістка Елеонора Мальцева, інформує ZN.ua .

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"У пам'яті Елеонора залишиться життєрадісною і усміхненою навіть на позиціях. За часів АТО мав можливість особисто відвідувати нашу захисницю. Щирі співчуття рідним і близьким! Схиляємо голови в глибокій скорботі! Вічна пам'ять, честь та повага нашій захисниці! Не забудемо! Помстимося!", – повідомив Коцюбинський сільський голова Сергій Даниш.

34-річна спортсмена виступала за "Біличанку" та збірну України, була військовою та волонтером. У складі "Біличанки" Мальцева ставала багаторазовою чемпіонкою України з футзалу. У неї залишився син.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".