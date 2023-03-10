"Справедливого світу немає": титулована фехтувальниця Харлан відреагувала на рішення FIE повернути росіян та білорусів
Олімпійська чемпіонка розчарована позицією Міжнародної федерації фехтування, інформує
Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародної федерації фехтування скасувати усунення росіян та білорусів від змагань.
Свої думки спортсменка
"Розчарування, гнів, несправедливість... Це те, що я відчуваю прямо зараз. Рішення конгресу FIE дозволити росіянам і білорусам брати участь у всіх змаганнях під час жорстокої війни на моїй батьківщині в Україні викликає в мене порожнечу всередині. Це змушує мене повірити, що кращого та справедливого світу немає.
У нас була і є підтримка тих, хто розуміє, де світло, а де темрява. Ми глибоко вдячні всім нашим друзям та людям, які залишаються з нами у цей тяжкий час. Але, на жаль, деякі люди не можуть поставити себе на ваше місце. Вони просто не хочуть, бо їм це боляче та непотрібно. Вони знаходять фальшиві думки: "Спортсмени не винні, "Спорт поза політикою", "Ми всі сім'я і повинні жити у світі". Все це для своїх корисливих цілей.
Це руйнується в той момент, коли на твій дім, на твою землю падають бомби, коли ти маєш жити з цим і йти на фронт захищати свою сім'ю від убивць, які хочуть знищити твоє життя. Це і багато іншого навіть не снилося цим людям у кошмарах. Вони ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними.
Ми завжди боротимемося за справедливість. Ми завжди будемо сильними, бо знаємо правду. Колись настане світло і перемога. І тоді, можливо, я знову повірю у кращий світ. Слава Україні!", - написала Харлан.
Очікується, що зняття заборони FIE набуде чинності у квітні, після чого росіяни та білоруси зможуть поїхати на чемпіонати світу та Європи влітку та брати участь у відборі на Олімпіаду-2024 у Парижі.