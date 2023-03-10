"Справедливого світу немає": титулована фехтувальниця Харлан відреагувала на рішення FIE повернути росіян та білорусів

Олімпійська чемпіонка розчарована позицією Міжнародної федерації фехтування, інформує ZN.ua.

Харлан розчарована рішенням FIE
© НОК України

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародної федерації фехтування скасувати усунення росіян та білорусів від змагань.

Свої думки спортсменка опублікувала у Instagram.

"Розчарування, гнів, несправедливість... Це те, що я відчуваю прямо зараз. Рішення конгресу FIE дозволити росіянам і білорусам брати участь у всіх змаганнях під час жорстокої війни на моїй батьківщині в Україні викликає в мене порожнечу всередині. Це змушує мене повірити, що кращого та справедливого світу немає.

У нас була і є підтримка тих, хто розуміє, де світло, а де темрява. Ми глибоко вдячні всім нашим друзям та людям, які залишаються з нами у цей тяжкий час. Але, на жаль, деякі люди не можуть поставити себе на ваше місце. Вони просто не хочуть, бо їм це боляче та непотрібно. Вони знаходять фальшиві думки: "Спортсмени не винні, "Спорт поза політикою", "Ми всі сім'я і повинні жити у світі". Все це для своїх корисливих цілей.

Це руйнується в той момент, коли на твій дім, на твою землю падають бомби, коли ти маєш жити з цим і йти на фронт захищати свою сім'ю від убивць, які хочуть знищити твоє життя. Це і багато іншого навіть не снилося цим людям у кошмарах. Вони ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними.

Ми завжди боротимемося за справедливість. Ми завжди будемо сильними, бо знаємо правду. Колись настане світло і перемога. І тоді, можливо, я знову повірю у кращий світ. Слава Україні!", - написала Харлан.

Очікується, що зняття заборони FIE набуде чинності у квітні, після чого росіяни та білоруси зможуть поїхати на чемпіонати світу та Європи влітку та брати участь у відборі на Олімпіаду-2024 у Парижі.


Данило Слесь, ZN.ua





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