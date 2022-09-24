WADA тимчасово виправдало Національний антидопінговий центр України у скандальній справі

Виконавчий комітет Всесвітньої антидопінгової агенції ( WADA ) тимчасово виправдав Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) у справі про невідповідність Світовому антидопінговому кодексу, посилаючись на форс-мажорні обставини через війну в Україні, повідомляє Inside the Games .

Виконавчий комітет ухвалив таке рішення на змішаній зустрічі у Сіднеї, де проходила Глобальна конференція WADA.

Війна в Україні стала на заваді НАДЦ своєчасно виправити невідповідності. Організація пообіцяла стежити за ситуацією та дати нову оцінку, коли причини форс-мажору зникнуть.

Нагадаємо, у жовтні минулого року WADA представило звіт, у якому Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) було звинувачено у порушенні міжнародних стандартів тестування спортсменів, попереджаючи їх про проведення перевірок заздалегідь.