"Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/8 фіналу Кубка України

Найкращі команди України розпочнуть боротьбу за трофей.

31 серпня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24, інформує ZN.ua .

На цій стадії у боротьбу вступлять вісім найкращих команд минулого сезону УПЛ, серед яких "Шахтар", "Динамо" та "Дніпро-1". Загалом у процедурі взяли участь 16 команд.

Пари 1/8 фіналу

ФСК "Маріуполь" (Маріуполь) – "Зоря" (Луганськ)

"Оболонь" (Київ) – "Динамо" (Київ)

"Чорноморець" (Одеса) – "Кривбас" (Кривий Ріг)

"Верес" (Рівне) – "Шахтар" (Донецьк)

"Рух" (Львів) – "Олександрія" (Олександрія)

"Вікторія" (Суми) – "Минай" (Минай)

"Полісся" (Житомир) – "Дніпро-1" (Дніпро)

"Металіст 1925" (Харків) – "Ворскла" (Полтава)

Базовою датою проведення матчів є 27 вересня.