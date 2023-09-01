"Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/8 фіналу Кубка України
Найкращі команди України розпочнуть боротьбу за трофей.
31 серпня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24, інформує
На цій стадії у боротьбу вступлять вісім найкращих команд минулого сезону УПЛ, серед яких "Шахтар", "Динамо" та "Дніпро-1". Загалом у процедурі взяли участь 16 команд.
Пари 1/8 фіналу
ФСК "Маріуполь" (Маріуполь) – "Зоря" (Луганськ)
"Оболонь" (Київ) – "Динамо" (Київ)
"Чорноморець" (Одеса) – "Кривбас" (Кривий Ріг)
"Верес" (Рівне) – "Шахтар" (Донецьк)
"Рух" (Львів) – "Олександрія" (Олександрія)
"Вікторія" (Суми) – "Минай" (Минай)
"Полісся" (Житомир) – "Дніпро-1" (Дніпро)
"Металіст 1925" (Харків) – "Ворскла" (Полтава)
Базовою датою проведення матчів є 27 вересня.
Нагадаємо, розіграш Кубка України сезону 2021/2022 був перерваний на стадії чвертьфіналів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а в сезоні 2022/2023 клуби вирішили відмовитися від проведення турніру.