Український футболіст залишив титулований іспанський клуб

Українець покинув команду.

Іспанський "Депортиво" на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення українського захисника Ореста Лебеденка, інформує ZN.ua.

Український футболіст залишив титулований іспанський клуб
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Сторони домовилися достроково розірвати контракт, розрахований до червня 2025 року.

За інформацією ЗМІ, Орест може продовжити кар'єру у полтавській "Ворсклі".

Нагадаємо, 24-річний футболіст підписав контракт із "Депортіво" у січні. Захисник провів 17 матчів за іспанську команду та забив один м'яч. В Україні він виступав за львівські "Карпати" та донецький "Олімпік".

"Депортіво" є чемпіоном Іспанії сезону-1999/00, п'ятиразовим віцечемпіоном країни, а також дворазовим володарем національного Кубка. В останні роки клуб переживає складні часи та представляє третій за силою дивізіон іспанського футболу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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