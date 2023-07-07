Український футболіст залишив титулований іспанський клуб
Українець покинув команду.
Іспанський "Депортиво" на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення українського захисника Ореста Лебеденка, інформує
Сторони домовилися достроково розірвати контракт, розрахований до червня 2025 року.
За інформацією ЗМІ, Орест може продовжити кар'єру у полтавській "Ворсклі".
Нагадаємо, 24-річний футболіст підписав контракт із "Депортіво" у січні. Захисник провів 17 матчів за іспанську команду та забив один м'яч. В Україні він виступав за львівські "Карпати" та донецький "Олімпік".
"Депортіво" є чемпіоном Іспанії сезону-1999/00, п'ятиразовим віцечемпіоном країни, а також дворазовим володарем національного Кубка. В останні роки клуб переживає складні часи та представляє третій за силою дивізіон іспанського футболу.