Литовський спортсмен побив найстаріший світовий рекорд у легкій атлетиці

Міколас Алекна відзначився історичним досягненням.

Литовський спортсмен побив найстаріший світовий рекорд у легкій атлетиці
Міколас Алекна
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Литовський метальник диска Міколас Алекна побив світовий рекорд у легкій атлетиці, який тримався 38 років, інформує ZN.ua.

На турнірі в Оклахомі (США) литовець кинув диск на 74,35 метра, що принесло йому не лише перемогу, а й звання світового рекордсмена.

Відео рекордної спроби Алекни

Попереднім рекордом було метання диска на 74,08 метра. Ця позначка скорилася німцю Юргену Шульту ще влітку 1986 року. Це був найстаріший світовий рекорд у чоловічій легкій атлетиці.

Третій результат в історії метання диска показав батько Міколаса, Віргіліус Алекна у 2000-му році – 73,88 метра.

21-річний Міколас Алекна є чемпіоном Європи 2022 року, а також срібним та бронзовим призером чемпіонатів світу. Срібло ЧС він завоював у 19 років і став наймолодшим призером світової першості в історії.


Данило Слесь, ZN.ua





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