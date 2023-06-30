Чехія заборонила спортсменам із Росії виступати на території країни

Також чеські спортсмени не зможуть їздити на змагання до РФ.

Уряд Чехії заборонив спортсменам та командам із Росії виступати на змаганнях, що проходять на території країни, інформує ZN.ua.

Чехія заборонила спортсменам із Росії виступати на території країни
© Спорт-Экспресс

Про це повідомив урядовий портал Чехії.

Цю пропозицію виніс міністр освіти, молоді та спорту з ініціативи спортивних асоціацій. Кабінет міністрів схвалив заборону.

Також чеські спортсмени та команди не зможуть виступати на змаганнях, які відбуватимуться у РФ.

Варто зазначити, що у квітні Олімпійський комітет Чехії представив резолюцію із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 у Парижі, а також заборонити їм брати участь у відбіркових турнірах на тлі війни в Україні.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Шахтар" оголосив про продовження контракту з Ракіцьким"Шахтар" оголосив про продовження контракту з Ракіцьким
"Шахтар" проведе благодійний матч із клубом АПЛ на підтримку України"Шахтар" проведе благодійний матч із клубом АПЛ на підтримку України
"Шахтар" зробив пропозицію по футболісту збірної Грузії – ЗМІ"Шахтар" зробив пропозицію по футболісту збірної Грузії – ЗМІ
Збірна України завершила груповий етап молодіжного Євро-2023 нічиєю з ІспанієюЗбірна України завершила груповий етап молодіжного Євро-2023 нічиєю з Іспанією
В Італії заборонили футболістам використовувати номер із цифрою 88В Італії заборонили футболістам використовувати номер із цифрою 88
Блок рекламы


Похожие новости
Збірна України покращила позиції в оновленому рейтингу ФІФАЗбірна України покращила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
Збірна України завершила груповий етап молодіжного Євро-2023 нічиєю з ІспанієюЗбірна України завершила груповий етап молодіжного Євро-2023 нічиєю з Іспанією
"Шахтар" проведе благодійний матч із клубом АПЛ на підтримку України"Шахтар" проведе благодійний матч із клубом АПЛ на підтримку України
Чемпіон України з кікбоксингу загинув на фронті на Запорізькому напрямкуЧемпіон України з кікбоксингу загинув на фронті на Запорізькому напрямку
Нідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного термінуНідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного терміну
Футболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму життіФутболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму житті
Збірна України стала віцечемпіоном світу з соккиЗбірна України стала віцечемпіоном світу з сокки
"Він не проти України": Усик несподівано вирішив заступитися за Ломаченка"Він не проти України": Усик несподівано вирішив заступитися за Ломаченка
У Києві внаслідок ракетного удару Росії загинула юна дзюдоїсткаУ Києві внаслідок ракетного удару Росії загинула юна дзюдоїстка
Збірна Росії з футболу скасувала тренувальні збори через відмову суперників грати проти неїЗбірна Росії з футболу скасувала тренувальні збори через відмову суперників грати проти неї
Последние новости
Подгружаем последние новости