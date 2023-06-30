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2023-06-30
Чехія заборонила спортсменам із Росії виступати на території країни
Також чеські спортсмени не зможуть їздити на змагання до РФ.
Уряд Чехії заборонив спортсменам та командам із Росії виступати на змаганнях, що проходять на території країни, інформує
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Про це повідомив
Цю пропозицію виніс міністр освіти, молоді та спорту з ініціативи спортивних асоціацій. Кабінет міністрів схвалив заборону.
Також чеські спортсмени та команди не зможуть виступати на змаганнях, які відбуватимуться у РФ.
Варто зазначити, що у квітні Олімпійський комітет Чехії представив резолюцію із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 у Парижі, а також заборонити їм брати участь у відбіркових турнірах на тлі війни в Україні.
Данило Слесь, ZN.ua