Спортсменки з РФ зі зміненими прізвищами заявилися на Панарабські ігри під прапором Сирії
Офіційно спортивне громадянство змінили лише дві з них.
Російські спортсменки опинилися у списку учасниць Панарабських ігор у складі збірної Сирії, але офіційно вони не змінювали спортивне громадянство, інформує
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Лише дві росіянки офіційно перейшли під прапор Сирії – Мілана Мугу у дзюдо та Олександра Максимова у спортивній гімнастиці.
Ще п'ять спортсменок зробили це без сповіщення міжнародних федерацій бадмінтону, велоспорту, легкої атлетики та плавання. Це Дар'я Джеджула, Тетяна Малькова, Дар'я Малькова, Каріна Полудкіна та Анастасія Сорокіна.
У цих атлеток у сирійській збірній змінено прізвища, а у двох із них навіть змінено дату народження.
Панарабські ігри в Алжирі організує Союз НОК арабських країн. Це великі змагання, на яких не дозволяється виступ представниць однієї країни під прапором іншої без офіційного дозволу.
Нагадаємо, раніше МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі виступати у нейтральному статусі, але у командних видах спорту заборона залишилася в силі. При цьому для набуття нейтрального статусу атлет не повинен бути помічений у підтримці війни в Україні або перебувати в армійських організаціях РФ.