Спортсменки з РФ зі зміненими прізвищами заявилися на Панарабські ігри під прапором Сирії

Офіційно спортивне громадянство змінили лише дві з них.

Російські спортсменки опинилися у списку учасниць Панарабських ігор у складі збірної Сирії, але офіційно вони не змінювали спортивне громадянство, інформує ZN.ua .

Про це у Telegram повідомив російський журналіст Сєргєй Лісін.

Лише дві росіянки офіційно перейшли під прапор Сирії – Мілана Мугу у дзюдо та Олександра Максимова у спортивній гімнастиці.

Ще п'ять спортсменок зробили це без сповіщення міжнародних федерацій бадмінтону, велоспорту, легкої атлетики та плавання. Це Дар'я Джеджула, Тетяна Малькова, Дар'я Малькова, Каріна Полудкіна та Анастасія Сорокіна.

У цих атлеток у сирійській збірній змінено прізвища, а у двох із них навіть змінено дату народження.

Панарабські ігри в Алжирі організує Союз НОК арабських країн. Це великі змагання, на яких не дозволяється виступ представниць однієї країни під прапором іншої без офіційного дозволу.