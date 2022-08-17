У США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відео

В американському Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змусили залишити трибуни тенісного турніру WTA 1000 під час матчу між росіянками Анною Калінською та Анастасією Потаповою.

Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг у своєму Twitter-акаунті, інформує Апостроф .

Він розповів, що американка узбекистанського походження на ім'я Лола сиділа на трибунах у традиційному українському вінку, а на плечах мала синьо-жовтий прапор. За словами журналіста, вболівальниця сиділа мовчки та не вигукувала жодних кричалок чи гасел.

Згодом з'ясувалося, що одна з тенісисток поскаржилася на Лолу судді. Морган Ларі підійшла до вболівальниці та сказала, що вона робить "недобре". А та відповіла на зауваження словами: "Некрасиво нападати на іншу країну".

Після цього до Лоли підійшов охоронець і погрожував викликати поліцію, якщо вона не піде. Вболівальницю вивели на паркування та дозволили повернутися лише після того, як вона залишила прапор в автомобілі.

Інцидент прокоментував колишній український тенісист Олександр Долгополов. Він закликав усіх своїх знайомих відвідати цей турнір з українськими прапорами.

"Сподіваюся, вболівальники нададуть їм "теплий прийом" у матчах, що залишилися. Будь-який росіянин, якого ображає український прапор, має бути вдома, де він бачить лише свій рідний прапор. Хороша спроба з політикою розміру прапора Cincinnati Open. Треба було це сказати на початку, а не після”, – написав український спортсмен у Twitter .

Нагадаємо, що жіноча та чоловіча тенісні асоціації не застосували жорстких обмежень щодо росіян та білорусів. Громадяни цих держав виступають на турнірах як нейтральні атлети, тобто без прапора та гімну своєї країни.