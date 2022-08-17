У США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відео

В американському Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змусили залишити трибуни тенісного турніру WTA 1000 під час матчу між росіянками Анною Калінською та Анастасією Потаповою.

Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг у своєму Twitter-акаунті, інформує Апостроф.

Він розповів, що американка узбекистанського походження на ім'я Лола сиділа на трибунах у традиційному українському вінку, а на плечах мала синьо-жовтий прапор. За словами журналіста, вболівальниця сиділа мовчки та не вигукувала жодних кричалок чи гасел.

Згодом з'ясувалося, що одна з тенісисток поскаржилася на Лолу судді. Морган Ларі підійшла до вболівальниці та сказала, що вона робить "недобре". А та відповіла на зауваження словами: "Некрасиво нападати на іншу країну".

Після цього до Лоли підійшов охоронець і погрожував викликати поліцію, якщо вона не піде. Вболівальницю вивели на паркування та дозволили повернутися лише після того, як вона залишила прапор в автомобілі.

Watching communist @WTA при роботі був деякий …they made her leave for silently protesting Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC

— Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022

Інцидент прокоментував колишній український тенісист Олександр Долгополов. Він закликав усіх своїх знайомих відвідати цей турнір з українськими прапорами.

"Сподіваюся, вболівальники нададуть їм "теплий прийом" у матчах, що залишилися. Будь-який росіянин, якого ображає український прапор, має бути вдома, де він бачить лише свій рідний прапор. Хороша спроба з політикою розміру прапора Cincinnati Open. Треба було це сказати на початку, а не після”, – написав український спортсмен у Twitter.

Нагадаємо, що жіноча та чоловіча тенісні асоціації не застосували жорстких обмежень щодо росіян та білорусів. Громадяни цих держав виступають на турнірах як нейтральні атлети, тобто без прапора та гімну своєї країни.


Маргарита Лепс, Апостроф





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